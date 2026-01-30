Трамп рассказал, что намерен продолжить переговоры с Ираном по ядерному оружию

Президент США Дональд Трамп заявил, что у Вашингтона были контакты с руководством Ирана. Американский глава подчеркнул, что Белый дом намерен продолжать их. «К Ирану движется много больших и мощных кораблей [ВМС США]. Было бы здорово, если бы нам не пришлось их задействовать», — сказал он.
Накануне хозяин Белого дома вновь выступил с угрозами в адрес Ирана, заявив о приближении к Тегерану «большой прекрасной армады». При этом он выразил надежду на возможность достижения выгодного соглашения с иранской стороной.
Кроме этого, администрация США предостерегла Иран от повтора судьбы Венесуэлы. Тогда же Трамп выдвинул предложение о заключении сделки по вопросу ядерного оружия.
По оценке политолога Леонида Цуканова, американский президент выжидает, однако эскалация в Иране не исключена. В свою очередь востоковед Шамс Мамедова сообщила, что США могут продолжить давить на Иран с помощью усиленных санкций и дипломатических мер.