Трамп рассказал, что намерен продолжить переговоры с Ираном по ядерному оружию

Президент США Дональд Трамп заявил, что у Вашингтона были контакты с руководством Ирана. Американский глава подчеркнул, что Белый дом намерен продолжать их. «К Ирану движется много больших и мощных кораблей [ВМС США]. Было бы здорово, если бы нам не пришлось их задействовать», — сказал он.