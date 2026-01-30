В Иркутской области сохраняется дефицит кадров по девяти специальностям

На начало 2026 года в Иркутской области наблюдается нехватка специалистов девяти профессий. Самый острый дефицит — у врачей: на одну вакансию приходится всего 1,5 резюме. Также работодателям сложно найти электромонтажников, поваров, монтажников, токарей, дворников, риелторов, инженеров пусконаладки и слесарей. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе hh.ru.
— В то же время рынок труда в целом сбалансирован. Средний показатель конкуренции за место в 2025 году составил 6,9 резюме на вакансию, что близко к общероссийскому уровню. При этом наиболее востребованы водители, продавцы, менеджеры по продажам, разнорабочие и курьеры, — уточняют аналитики.
Эксперты отмечают, что в 2026 году главным приоритетом для компаний станет повышение производительности труда. Это увеличит ценность соискателей с развитыми профессиональными навыками, которые смогут быстро адаптироваться и эффективно решать сложные задачи, обеспечивая себе лучшие карьерные перспективы.
