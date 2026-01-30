В Иркутской области сохраняется дефицит кадров по девяти специальностям

— В то же время рынок труда в целом сбалансирован. Средний показатель конкуренции за место в 2025 году составил 6,9 резюме на вакансию, что близко к общероссийскому уровню. При этом наиболее востребованы водители, продавцы, менеджеры по продажам, разнорабочие и курьеры, — уточняют аналитики.