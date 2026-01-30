«Сахарный кризис» грозит Казахстану, заявили эксперты

В Ассоциации сахарной, пищевой и перерабатывающей промышленности считают, что новые правила биржевой торговли создадут серьезные проблемы для сахарных заводов. По новым требованиям Министерства торговли, производители сахара будут обязаны проводить все расчеты через счета посредников — клиринговых центров.
«Те средства, которые завод или предприятие должно будет получить за проданный товар, они будут замораживаться на неопределенный срок. Это может привести к тому, что у заводов не будет оборотных средств», — пояснила глава ассоциации Айжан Наурзгалиева.
Эксперты отрасли уверены, что если новые требования не будут изменены, страна будет полностью зависеть от импорта сахара. Сегодня четыре казахстанских завода закрывают 49% потребности населения в этом продукте.
По мнению экономиста Ануара Нуртазина, появление клиринговых компаний может привести к росту стоимости сахара. «Это вызовет дополнительные издержки, так как появляется дополнительная клиринговая нагрузка. Бизнесмен за свой счет эту нагрузку закрывать не будет, он скорее всего переложит ее на население», — отметил экономист.
В Министерстве торговли обещали позже разъяснить новые правила. Между тем в Ассоциации сахарной, пищевой и перерабатывающей промышленности надеются, что их доводы будут услышаны, и производители смогут работать без посредников.