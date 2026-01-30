В Приморье обнаружили остатки антибиотиков в 102 тоннах куриного мяса из Китая

Более 100 тонн куриного мяса из Китая не допустили на прилавки Приморья. Специалисты Приморского филиала ФГБУ «АПК НАЦРЫБА», подведомственного Россельхознадзору, обнаружили наличие небезопасных остатков лекарственных средств в четырёх партиях продукции. Пробы были отобраны госинспекторами на складах временного хранения, сообщила пресс-служба ведомства.
«Проведённые исследования показали наличие в партиях куриной грудки остатков антибиотиков окситетрациклина и китасамицина, в партиях куриного бедра — антибиотика китасамицина и ветеринарного препарата дикларузила. Присутствие этих препаратов в пищевой продукции не допускается», — гооврится в сообщении.
Специалисты подчеркивают, что остатки лекарств могут попасть в продукцию при нарушении правил лечения птицы или несоблюдении карантинного срока перед забоем. Употребление такой продукции несёт риски: аллергические реакции, дисбактериоз, а также развитие устойчивости к антибиотикам.
Отмечается, что с начала 2026 года в Приморье уже пять случаев выявления недопустимых остатков лекарственных средств в импортной пищевой продукции. Ранее ИА PrimaMedia сообщало, что остатки лекарств нашли в импортном мясе буйвола в Приморье.