В Приморье обнаружили остатки антибиотиков в 102 тоннах куриного мяса из Китая

Отмечается, что с начала 2026 года в Приморье уже пять случаев выявления недопустимых остатков лекарственных средств в импортной пищевой продукции. Ранее ИА PrimaMedia сообщало, что остатки лекарств нашли в импортном мясе буйвола в Приморье.