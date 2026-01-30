Приморью одобрили казначейский кредит на реконструкцию Рудневского моста

Правительственная комиссия одобрила заявку Приморского края на получение казначейского инфраструктурного кредита в размере 10 млрд рублей. Средства пойдут в том числе на реконструкцию Рудневского моста, сообщает пресс-служба правительства РФ. Однако чёткие сроки начала реконструкции будут названы позже, рассказали корр. ИА PrimaMedia в мэрии Владивостока.
Заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин провёл заседание президиума правительственной комиссии по региональному развитию, где глава Минстроя России Ирек Файзуллин подвёл итоги реализации программы казначейских инфраструктурных кредитов (КИК). С помощью средств инфраструктурных кредитов в 2025 году завершена реализация 331 объекта и мероприятия. Кроме того, члены президиума правкомиссии продолжили рассмотрение заявок регионов.
«Так, одобрена заявка Приморского края — средства КИК в размере 10 млрд рублей планируется направить на строительство и модернизацию инженерных сетей. Это повысит надёжность и качество электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для более чем 120 тысяч человек, а также обеспечит возможность подключения новых потребителей. Также планируется провести реконструкцию Рудневского моста. Расширение дороги до четырёх полос разгрузит транспортный поток и улучшит условия движения для более чем 625 тысяч жителей», — сказано в официальном сообщении.
Чёткие сроки начала долгожданной реконструкции моста будут названы позже, отметили в администрации Владивостока.
«Перед непосредственно стартом строительно-монтажных работ еще предусмотрен комплекс подготовительных работ», — рассказали корр. ИА PrimaMedia в пресс-службе мэрии.
Ранее глава Владивостока Константин Шестаков озвучивал, что сметная стоимость предстоящих работ — 9,5 млрд рублей. На данный момент объем необходимых затрат вырос на 500 млн.
Напомним, что в январе этого года на многострадальном Рудневском мосту снова образовался деформационный шов, который жители Владивостока назвали «трещиной, в которую может провалиться нога». Специалисты рассказали, что держат ситуацию под контролем.
Справка: Рудневский мост связывает напрямую Первореченский и Первомайский районы города. Его построили более 50 лет назад как временное сооружение. Из-за строительных недочетов он так и не был принят официально в эксплуатацию. В 1993 его заасфальтировали и открыли для движения. За содержание и эксплуатацию моста долгое время никто не отвечал, в 2012 году его приняла на баланс администрация Владивостока.