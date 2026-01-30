Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рэпер сбил прохожего во время съемок клипа: пострадавший ударился о лобовое стекло и перелетел через машину

Рэпер MC Tuto сбил прохожего во время съемок клипа в Бразилии.

Источник: Комсомольская правда

В Бразилии известный рэпер MC Tuto сбил прохожего во время незаконных съемок клипа в штате Сан-Паулу. Об этом сообщает Need To Know.

Авария произошла 23 января, когда Эмерсон Тейшейра Муниз снимал клип. На видео с автомобиля рэпера видно, как он ехал с высокой скоростью по центру города и читал рэп с девушкой на пассажирском сиденье.

В какой-то момент машина Муниза сбила пешехода. Мужчина ударился головой о лобовое стекло и перелетел через автомобиль. Издание уточняет, что он был госпитализирован с тяжелыми травмами.

Полиция установила, что рэпер не имел разрешения на съемки в городской черте. MC Tuto был арестован и обвинен в покушении на жизнь с косвенным умыслом.

Ранее KP.RU писал, что в Санкт-Петербурге музыкант Александр Кузнецов погиб в ДТП. Мужчина ушел из дома и несколько дней не выходил на связь. Позже стало известно, что он и его спутница погибли в аварии.