Рэпер сбил прохожего во время съемок клипа: пострадавший ударился о лобовое стекло и перелетел через машину

В Бразилии известный рэпер MC Tuto сбил прохожего во время незаконных съемок клипа в штате Сан-Паулу. Об этом сообщает Need To Know.
Авария произошла 23 января, когда Эмерсон Тейшейра Муниз снимал клип. На видео с автомобиля рэпера видно, как он ехал с высокой скоростью по центру города и читал рэп с девушкой на пассажирском сиденье.
В какой-то момент машина Муниза сбила пешехода. Мужчина ударился головой о лобовое стекло и перелетел через автомобиль. Издание уточняет, что он был госпитализирован с тяжелыми травмами.
Полиция установила, что рэпер не имел разрешения на съемки в городской черте. MC Tuto был арестован и обвинен в покушении на жизнь с косвенным умыслом.
