В Хабаровске в этом году появятся четыре новых «музыкальных» мурала

В этом году три здания краевой столицы украсят сразу четырьмя муралами. Как сообщает информационное агентство «Хабаровский край сегодня», музей «Мир говорящих машин» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив объявил открытый конкурс эскизов в рамках проекта «Шуми, Восток. Муралы».
Стрит-арт появится на фасаде дома 56 по ул. Фрунзе. Темой мурала станет дореволюционная музыкальная история Хабаровского края. Эскиз должен визуализировать музыкальную жизнь Хабаровска и края в период до 1917 года. Это могут быть городские салоны, военные оркестры, первые театральные постановки, быт переселенцев, влияние европейской и русской классической музыки.
Второй объект, который станет культурной достопримечательностью краевой столицы, — фасад по ул. Ленина, 13. Мурал посвятят этнической музыке Дальнего Востока. Проект предполагает изображение инструментов, танцев и обрядов коренных малочисленных народов Хабаровского края. Акцент должен быть сделан на аутентичности, связи с природой и культурными традициями.
Станет ярче и фасад общежития № 1 ТОГУ на ул. Тихоокеанская, 140. Его главная тема — хабаровский музыкальный андеграунд. Эскиз должен отражать дух неформальной музыкальной сцены, клубной культуры, фестивального движения, в частности, Дальневосточного рок-фестиваля.
— Преобразование городской среды с помощью муралов — это современный инструмент туристической привлекательности региона. Данные объекты становятся новыми точками притяжения, интересными как жителям, так и гостям края. Они рассказывают яркие визуальные истории о выдающихся земляках, промышленном потенциале и многонациональной культуре Дальнего Востока, — подчеркнули в министерстве туризма Хабаровского края.
Свой вклад в преображение Хабаровска могут внести художники, дизайнеры, стрит-артисты, творческие коллективы и студенты профильных вузов.
Срок приема конкурсных работ — до 24 февраля. Имена авторов будущих муралов станут известны до 10 марта.
Все подробности конкурса можно узнать непосредственно в музее «Мир говорящих машин».