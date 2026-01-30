В Хабаровске в этом году появятся четыре новых «музыкальных» мурала

Стрит-арт появится на фасаде дома 56 по ул. Фрунзе. Темой мурала станет дореволюционная музыкальная история Хабаровского края. Эскиз должен визуализировать музыкальную жизнь Хабаровска и края в период до 1917 года. Это могут быть городские салоны, военные оркестры, первые театральные постановки, быт переселенцев, влияние европейской и русской классической музыки.