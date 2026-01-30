Врач Малинникова: первые симптомы заражения Нипах могут проявляться как ОРВИ

Вирус Нипах представляет собой патоген, который разносится летучими мышами из семейства крылановых. Он способен передаваться от животных к людям и вызывать тяжелые формы энцефалита и респираторных инфекций, уровень летальности которых в некоторых случаях достигает 80%. Вспышки вируса Нипах ежегодно происходят в разных регионах Южной и Юго-Восточной Азии с большим числом смертей. С момента выявления этой болезни в 1998 году ей заразилось порядка 1 тыс. человек.