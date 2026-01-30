Врач Малинникова: первые симптомы заражения Нипах могут проявляться как ОРВИ

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Первые симптомы заражения вирусом Нипах могут напоминать проявление острого респираторного заболевания, что затрудняет постановку диагноза. Об этом сообщила ТАСС доктор медицинских наук, врач-инфекционист, вирусолог Елена Малинникова.
«У этой инфекции [вызванной вирусом Нипах] нет классических признаков, по которым ее можно заподозрить. В основном она начинается как ОРВИ. А потом уже впоследствии могут поражаться активно легкие, мозг и другие органы», — сказала она.
Малинникова добавила, что на сегодняшний день вируса Нипах в РФ нет. В основном инфекцию распространяют летучие мыши. «У нас таких летучих мышей, определенного рода, нет. Поэтому эта инфекция на сегодняшний день не зафиксирована», — подчеркнула врач.
Вирус Нипах представляет собой патоген, который разносится летучими мышами из семейства крылановых. Он способен передаваться от животных к людям и вызывать тяжелые формы энцефалита и респираторных инфекций, уровень летальности которых в некоторых случаях достигает 80%. Вспышки вируса Нипах ежегодно происходят в разных регионах Южной и Юго-Восточной Азии с большим числом смертей. С момента выявления этой болезни в 1998 году ей заразилось порядка 1 тыс. человек.