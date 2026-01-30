Трамп направил войска к Ирану: президент США объявил о намерениях

Накануне президент США пригрозил Ирану, что якобы «огромная армада» движется к стране и удар может быть сильнее, чем по Венесуэле. Тогда в Иране отреагировали на слова Трампа. В Тегеране заявили, что страна открыта для диалога с Вашингтоном, однако сумеет защитить себя и дать отпор.