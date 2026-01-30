Трамп направил войска к Ирану: президент США объявил о намерениях

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что ситуация с Ираном не дойдет до применения военной силы.
«За первый срок пребывания у власти я выстроил вооруженные силы. И теперь у нас группа направляется к месту, которое зовется “Иран”. И, будем надеяться, нам не придется ее применять», — сказал Трамп в беседе с журналистами.
До этого американский глава рассказал, что недавно провел переговоры с руководством Ирана. По словам Трампа, он намерен продолжить переговоры с Тегераном по ядерному оружию.
Накануне президент США пригрозил Ирану, что якобы «огромная армада» движется к стране и удар может быть сильнее, чем по Венесуэле. Тогда в Иране отреагировали на слова Трампа. В Тегеране заявили, что страна открыта для диалога с Вашингтоном, однако сумеет защитить себя и дать отпор.