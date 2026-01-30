Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп направил войска к Ирану: президент США объявил о намерениях

Трамп выразил надежду, что США не будут применять военную силу против Ирана.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что ситуация с Ираном не дойдет до применения военной силы.

«За первый срок пребывания у власти я выстроил вооруженные силы. И теперь у нас группа направляется к месту, которое зовется “Иран”. И, будем надеяться, нам не придется ее применять», — сказал Трамп в беседе с журналистами.

До этого американский глава рассказал, что недавно провел переговоры с руководством Ирана. По словам Трампа, он намерен продолжить переговоры с Тегераном по ядерному оружию.

Накануне президент США пригрозил Ирану, что якобы «огромная армада» движется к стране и удар может быть сильнее, чем по Венесуэле. Тогда в Иране отреагировали на слова Трампа. В Тегеране заявили, что страна открыта для диалога с Вашингтоном, однако сумеет защитить себя и дать отпор.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше