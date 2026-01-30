В Парагвае открылся первый Русский центр

БУЭНОС-АЙРЕС, 30 января. /ТАСС/. Первый Русский центр открылся в столице Парагвая при поддержке фонда «Русский мир». Об этом сообщила ТАСС глава представительства Россотрудничества в Аргентина Дина Оюн.
«Сегодня (29 января — прим. ТАСС) на базе Парагвайско-российской палаты по торгово-производственным вопросам и культуре при поддержке фонда “Русский мир” был открыт первый в Парагвае Русский центр. Теперь и в этой стране появился уголок, куда могут прийти интересующиеся Россией, желающие изучить русский язык, познакомиться с русской литературой, искусством, кино», — сказала она.
Центр призван способствовать развитию культурных, образовательных и академических связей между Парагваем и Россией. На его базе будут действовать курсы русского языка и библиотека, а также проводиться кинопоказы и различные культурные мероприятия. «Русский дом в Буэнос-Айресе уже передал их библиотеке методические издания, а также книги на русском языке», — сообщила Оюн.
Как рассказала ТАСС директор Русского центра Ульяна Романенко, в Парагвае есть интерес к изучению русского языка. «Мы уже шесть лет преподаем русский язык в Парагвае, а теперь у нас появилась возможность открыть с февраля новые курсы на базе центра для начинающих и для продолжающих», — сказала она. Обучение для парагвайцев будет бесплатным.
Как рассказала Романенко, центр также будет работать с вузами Парагвая. «Мы видим интерес с их стороны. Мы встретились с ректором Университета Сан-Карлоса, главного аграрного вуза Парагвая. Он сказал, что они очень заинтересованы в студенческих и преподавательских обменах. Еще есть Институт изящных искусств, который давно мечтает, чтобы к ним приехал кто-то из России для проведения мастер-классов», — сказала собеседница агентства.
Центр будет функционировать в здании Федерации производственных кооперативов. В честь открытия центра была также организована фотовыставка о народах России.