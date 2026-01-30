Для мелких и короткошёрстных собак прогулки в мороз небезопасны уже при −15 °C

«Низкие температуры повышают риск переохлаждения и обморожений, особенно у щенков, пожилых собак, короткошёрстных и мелких пород, а также у животных с хроническими заболеваниями», — отметил эксперт.
В сильный мороз прогулки следует сокращать по времени и делать их менее активными. При температуре ниже −15 °C для мелких и короткошёрстных собак и ниже −25 °C для крупных и хорошо утеплённых пород длительные прогулки могут быть небезопасны.
Особое внимание стоит уделять лапам, ушам и хвосту — именно эти участки наиболее подвержены обморожению. Перед выходом на улицу рекомендуется использовать защитные кремы для подушечек лап или специальную обувь, чтобы снизить воздействие холода и реагентов. Одежда для собак в морозную погоду помогает сохранить тепло, особенно если питомец малоподвижен или не адаптирован к холодному климату.
«Во время прогулки важно наблюдать за состоянием собаки. Если она начинает поджимать лапы, дрожать, замедляться или отказывается идти, прогулку необходимо немедленно прекратить и вернуться в тёплое помещение. После возвращения домой лапы следует промыть тёплой водой и насухо вытереть», — добавил специалист.
Прогулки в мороз допустимы, если они короткие, правильно организованные и соответствуют возможностям конкретной собаки. При экстремально низких температурах лучше ограничиться кратким выходом «по нужде», чтобы не подвергать здоровье животного неоправданному риску.
