В российской Арктике белые медведи в 2025 году 121 раз выходили к людям

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. «Медвежий патруль» в 2025 году зарегистрировал в российской Арктике 121 выход белых медведей к людям. Почти 90% подобных выходов случились на Чукотке, заявила ТАСС эксперт фонда «Природа и люди» по сохранению морских млекопитающих, куратор проекта «Медвежий патруль» Варвара Левицкая.
«Количество заходов белых медведей в 2025 году осталось на стабильно высоком уровне, сопоставимом с двумя предыдущими годами, но ниже пикового значения 2022 года. В 2025 году в базе данных фонда “Природа и люди” было зарегистрировано 121 сообщение о выходе белых медведей к людям на арктическом побережье России. Для сравнения: в 2024 году — 119 случаев, в 2023-м — 113, в 2022-м — 149. Важно понимать, что эти цифры отражают не абсолютное число конфликтов, а все инциденты, о которых стало известно экспертам. Наиболее полная картина наблюдается в Чукотском автономном округе благодаря системной работе общественных инспекторов из “Медвежьих патрулей”, — сказала Левицкая.
Ситуация в регионах.
Абсолютное большинство инцидентов (около 88%) пришлось на Чукотку. В 2025 году здесь был отмечен рост активности медведей не только в осенний, но и в весенний период, что связано, в частности, с заходом животных в поселки в местах выброса туш китов. В остальных арктических регионах ситуация выглядела следующим образом: Красноярский край — девять случаев, Ямало-Ненецкий округ — три случая, Ненецкий округ и Якутия — по одному случаю.
«Стоит отметить снижение числа сообщений из Ямало-Ненецкого и Ненецкого автономных округов по сравнению с 2023—2024 годами. Это может быть связано как с естественными причинами, ледовыми условиями, так и с эффектом от профилактических мер: регулярных обучающих семинаров для оленеводов, снабжения их средствами отпугивания и разъяснительной работы с персоналом вахтовых поселков о недопустимости прикармливания хищников», — отметила эксперт.
Свыше 90% случаев — это присутствие белого медведя вблизи жилья. Ключевую роль в безопасном разрешении этих ситуаций сыграла работа «Медвежьих патрулей». Во всех населенных пунктах Чукотки, куда заходили хищники, именно силами патрулей проводился грамотный отгон животных. Точно известно о 77 случаях отгона с помощью пиротехники, а также снегоходов, квадроциклов и собак. В остальных эпизодах медведи уходили самостоятельно либо детальная информация об отгоне не была зарегистрирована. База данных формируется на основе информации из разных источников: личных сообщений, открытых публикаций, а также сведений, предоставляемых сообществом общественных экологических инспекторов «Медвежий патруль», организованным департаментом природных ресурсов и экологии Чукотки.
«В 2026-м необходимо: поддерживать и при необходимости и расширять сеть “Медвежьих патрулей” в арктических регионах; регулярно проводить обучающие семинары и снабжение местных жителей средствами отпугивания, особенно оленеводов, сотрудников метеостанций; организовывать просветительские кампании среди туристов и работников вахтовых поселков о правилах поведения в Арктике; совершенствовать средства отпугивания и принципы их применения», — заключила Левицкая.