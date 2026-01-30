В российской Арктике белые медведи в 2025 году 121 раз выходили к людям

«Количество заходов белых медведей в 2025 году осталось на стабильно высоком уровне, сопоставимом с двумя предыдущими годами, но ниже пикового значения 2022 года. В 2025 году в базе данных фонда “Природа и люди” было зарегистрировано 121 сообщение о выходе белых медведей к людям на арктическом побережье России. Для сравнения: в 2024 году — 119 случаев, в 2023-м — 113, в 2022-м — 149. Важно понимать, что эти цифры отражают не абсолютное число конфликтов, а все инциденты, о которых стало известно экспертам. Наиболее полная картина наблюдается в Чукотском автономном округе благодаря системной работе общественных инспекторов из “Медвежьих патрулей”, — сказала Левицкая.