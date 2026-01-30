КПРФ предложила не начислять проценты по ипотеке участникам СВО

«К нам обратился участник СВО, который по возвращении с передовой узнал, что должен будет заплатить всю сумму процентов по ипотечному договору — за весь период так называемых кредитных каникул после завершения контракта на прохождение военной службы. Мы в КПРФ считаем это несправедливым. Бойцы СВО заслуживают того, чтобы их средства уходили не банкам, а шли на создание более комфортной жизни самих участников СВО и их семей», — сказал политик.