КПРФ предложила не начислять проценты по ипотеке участникам СВО

РИА Новости: Гибатдинов предложил не начислять проценты по ипотеке бойцам СВО.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Депутаты Госдумы от КПРФ и сенатор, член ЦК КПРФ Айрат Гибатдинов предложили приостановить начисление в период кредитных каникул процентов по ипотечным кредитам для участников специальной военной операции.

Соответствующий законопроект парламентарии направили на отзыв в правительство РФ. Копия документа есть в распоряжении РИА Новости.

«Проектом федерального закона предлагается ограничить начисление процентов по кредитному договору, обеспеченному ипотекой в период кредитных каникул для участников специальной военной операции», — говорится в пояснительной записке.

В беседе с РИА Новости сенатор Айрат Гибатдинов отметил, что в настоящее время участники СВО имеют право на кредитные каникулы по ипотечным кредитам, при этом проценты по этим долговым обязательствам продолжают начисляться.

«К нам обратился участник СВО, который по возвращении с передовой узнал, что должен будет заплатить всю сумму процентов по ипотечному договору — за весь период так называемых кредитных каникул после завершения контракта на прохождение военной службы. Мы в КПРФ считаем это несправедливым. Бойцы СВО заслуживают того, чтобы их средства уходили не банкам, а шли на создание более комфортной жизни самих участников СВО и их семей», — сказал политик.

