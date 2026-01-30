Врач назвала опасные симптомы энтеровирусной инфекции у детей

При энтеровирусной инфекции у детей есть конкретные симптомы, при которых необходимо срочно обращаться за медицинской помощью. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, доцент департамента фундаментальной медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета Галина Компанец.
Она объяснила, что если у ребенка появились симптомы энтеровирусной инфекции — рвота, жидкий стул или головная боль, необходимо обратитесь к врачу.
— Нужно наблюдать за ребенком. Если состояние вдруг становится хуже, сильная головная боль, рвота, которая не прекращается, или постоянный жидкий стул, здесь нужно обращаться за медицинской помощью, — объяснила Компанец.
При этом, если у ребенка наблюдается только сыпь и температура около 38−38,5 градусов, которая держится несколько дней, но в целом его состояние удовлетворительное, особых причин для паники нет, передает РИА Новости.
