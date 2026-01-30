Ричмонд
«Икар» не взлетел: в Омске почти на 8 часов задержан рейс в столицу Татарстана

Самолет оренбургской авиакомпании по необъявленным причинам задерживается в омском аэропорту на целый рабочий день.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 30 января, значительно задержался с вылетом самолет оренбургской авиакомпании «Икар». Пассажиры, собиравшиеся утром попасть в Казань, вынужденно проведут в омской аэрогавани 7,5 часов.

Почти на целый рабочий день отложен по неизвестным причинам рейс ЕО760, который должен был вылететь из омского аэропорта 6 часов 45 минут много времени. Самолет оренбургской авиакомпании «Икар» вылетит со значительным опозданием. В данный момент на онлайн-табло омской аэрогавани стоит планируемое время отлета — 14 часов 25 минут. С чем связана столь значительная задержка, в омском аэропорту не уточняют. Также с опозданием — на 50 минут — улетел сегодня в Москву самолет авиакомпания «Аэрофлот», и с опозданием на 30 минут отправится авиалайнер в Санкт-Петербург. Его выполняет авиакомпания «Северный ветер».