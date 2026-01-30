Революция вина в России: Титов сообщил о прогрессе в выходе на мировой рынок

Спецпредставитель президента РФ Борис Титов заявил о «революции вина» в России и анонсировал расширение экспорта российских вин. Об этом он сообщил на пресс-конференции.
«Я думаю, что действительно, в России происходит революция вина, это касается и объемов, но прежде всего качества. Мы будем осуществлять экспансию очень высококачественных российских вин на другие страны», — сказал спецпредставитель президента.
Титов подчеркнул, что несмотря на текущие сложности, российские вина планируют выходить на международные рынки. Он отметил, что вина России получают высокие оценки на международных конкурсах.
Ранее KP.RU писал, что цена качественного российского вина начинается от 600 до 800 рублей за бутылку. Замглавы ВНИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности Александр Панасюк уточнил, что хорошее вино может стоить и дешевле, все зависит от производителя.