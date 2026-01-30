ОРВИ накрывает Урал: пять простых шагов, которые спасут вас этой зимой

К тому же в холодные месяцы люди чаще собираются в закрытых пространствах — в офисах, общественном транспорте или на домашних праздниках. По прогнозам, подъем заболеваемости может затронуть до 10−15% населения в пиковые недели, как это было в предыдущие годы. Чтобы не попасть в статистику, начните профилактику заранее.