ОРВИ накрывает Урал: пять простых шагов, которые спасут вас этой зимой

Что такое ОРВИ и грипп, и почему они активизируются зимой
ОРВИ (острые респираторные вирусные инфекции) — это группа заболеваний, вызываемых вирусами, такими как риновирусы, аденовирусы или коронавирусы. Грипп — это разновидность ОРВИ, но с более тяжелым течением, высокой температурой, ломотой в теле и риском осложнений как пневмония. Инкубационный период — от 1 до 4 дней, вирус передается воздушно-капельным путем или через поверхности.
Зимой на Урале риски растут из-за морозов (до −30°C), которые замедляют процессы в организме и ослабляют иммунитет при переохлаждении. Сухой воздух в отапливаемых помещениях высушивает слизистые, делая их уязвимыми для вирусов.
К тому же в холодные месяцы люди чаще собираются в закрытых пространствах — в офисах, общественном транспорте или на домашних праздниках. По прогнозам, подъем заболеваемости может затронуть до 10−15% населения в пиковые недели, как это было в предыдущие годы. Чтобы не попасть в статистику, начните профилактику заранее.
Шаг 1: Вакцинация — основа защиты
Самый эффективный способ профилактики гриппа — прививка. Вакцины содержат антигены актуальных штаммов и формируют иммунитет за две-три недели, что снижает риск тяжелого течения на 60−90%. Прививайтесь осенью или в начале зимы — в поликлиниках вакцины бесплатны для групп риска (дети, пожилые, хронически больные). Если пропустили период вакцинации, проверьте наличие препаратов в местных медцентрах. Для ОРВИ специфической вакцины нет, но прививка от гриппа косвенно защищает от похожих инфекций.
Шаг 2: Соблюдайте гигиену
Вирусы живут на поверхностях до 48 часов, поэтому гигиена — ключ к защите. Мойте руки с мылом после улицы, перед едой и после контактов с людьми. Используйте антисептики с содержанием спирта не менее 60%. Не трогайте лицо руками — это прямой путь для инфекции.
Надевайте маску в общественных местах, в транспорте и в магазинах — особенно это актуально для самых крупных городов, как Екатеринбург, Челябинск или Пермь. Избегайте толпы: если возможно, работайте удаленно или гуляйте в парках, а не в ТЦ. После улицы промывайте нос солевым раствором — это смоет вирусы со слизистой, но повторяйте процедуру не дольше двух недель.
Шаг 3: Укрепляйте иммунитет через питание и режим
Зимой на Урале дефицит солнца приводит к нехватке витамина D, который важен для иммунитета. Включите в рацион продукты с витаминами: цитрусовые (витамин C), рыбу, яйца (D), орехи и мясо (цинк). Пейте теплые чаи с имбирем, лимоном или шиповником — они увлажняют горло, укрепляют и поддерживают здоровье. Уральцы, любящие баню, могут использовать ее для профилактики: пар увлажняет дыхательные пути.
Спите не менее семи-восьми часов — недосып ослабляет защиту. Поддерживайте режим: чередуйте работу и отдых, избегайте стресса. Алкоголь и курение зимой особенно вредны — они сушат слизистые и ослабляют иммунитет.
Шаг 4: Физическая активность и свежий воздух
Свежий воздух, пусть и холодный, тоже полезен, если одеваться правильно: многослойная одежда, шапка, шарф. Гуляйте ежедневно 30−60 минут в парках или лесах — это закаляет, повышает стимуляцию иммунной системы и понижает уровень кортизола (гормона стресса). Избегайте переохлаждения: не стойте на морозе без движения.
Занимайтесь спортом: лыжи, коньки или йога дома. Умеренная физическая нагрузка повышает иммунитет, но не переусердствуйте — чрезмерная усталость делает организм более уязвимым к заболеваниям.
Шаг 5: Что делать, если появились симптомы
Если у вас начались насморк, кашель или поднялась температура, оставайтесь дома. Пейте много жидкости, проветривайте комнату. Обратитесь к врачу — в поликлиниках есть горячие линии по ОРВИ.
Не занимайтесь самолечением, так как можете сделать только хуже. Для облегчения симптомов используйте парацетамол, ингаляции и отдых. Если симптомы усиливаются (одышка, высокая температура дольше трех дней), вызывайте скорую.