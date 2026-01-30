В Белом доме указали на приостановку Россией ударов по Киеву: что стало причиной

Россия якобы приостановила удары по Киеву и другим городам Украины. Американский президент Дональда Трампа утверждает, что это произошло после его просьбе к российскому лидеру Владимиру Путину.
«Россия уже некоторое время не ведет обстрелов из-за этой ужасно холодной погоды», — сказал Трамп в рамках мероприятия в Овальном кабинете.
Американский президент сообщил, что в вопросе мирного урегулирования конфликта есть большой прогресс.
Ранее Трамп рассказал, что обратился к Путину с личной просьбой о недельном перемирии на Украине из-за сильных холодов. Тогда на начало февраля прогнозировали до −27 градусов ночью.
По утверждению Трампа, российский лидер «согласился» на его просьбу, что, по словам американского президента, было «очень любезно» и опровергло мнение скептиков. Однако официального подтверждения информации пока нет.
По словам журналиста Кристофера Миллера, украинские чиновники узнали о том, что Трамп просил Путина о недельном перемирии, из публичных высказываний самого Трампа. Уточняется, что официального подтверждения о возобновлении огня украинское руководство не получало.
Как неоднократно подчеркивали в РФ, армия поражает исключительно цели военного назначения и объекты тылового обеспечения ВСУ. По уточнениям официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, ущерб гражданской инфраструктуре является результатом применения Киевом систем ПВО и средств РЭБ.
Накануне Трамп вновь привлек внимание к совместной фотографии с президентом России, сделанной в Анкоридже. На этот раз он повесил снимок на видном месте в Белом доме, продолжив традицию публичного упоминания этой встречи.
В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия остается открытой для диалога, а ее позиция давно доведена до Вашингтона.
Кроме этого, президент РФ не раз акцентировал, что устранение первопричин украинского кризиса должно быть положено в основу урегулирования конфликта. Тогда же Путин подчеркнул, что Москва уважает позицию Вашингтона, который видит необходимость в прекращении боевых действий на Украине.