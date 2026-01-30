Ричмонд
Смерть с неба: дроны нашли укрытия ВСУ в Краматорске, а авиация ударила

ВС РФ нанесли удары по целям в Краматорске в ночь на 29 января. Военный эксперт Гагин рассказал о боях в Славянско-Краматорской агломерации.

Источник: Аргументы и факты

В ночь на 29 января российские военные нанесли удары по целям в Краматорске. Военно-политический аналитик Ян Гагин в разговоре с aif.ru отметил, что ВС РФ для атак применяют авиацию и дроны.

«На данный момент удары наносят дистанционно — с помощью авиации и беспилотных систем. Цели — места дислокации противника, укрепрайоны. Это логичное завершение всех действий по взятию Славянска и Краматорска», — сказал Гагин.

Военный эксперт добавил, что места дислокации противника совпадают с промышленными предприятиями в городе.

«В промышленных предприятиях находятся склады с боекомплектом и расположение личного состава, то есть пункты временной дислокации врага. Опять же, мы бьем по объектам энергетики, которые снабжают военные объекты. Под землей всегда теплее, поэтому для ВСУ подземные укрытия — это и защита, и возможность более-менее согреться», — отметил Гагин.

Ранее aif.ru писал, что идут бои у южных ворот Славянско-Краматорской агломерации.