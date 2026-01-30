Смерть с неба: дроны нашли укрытия ВСУ в Краматорске, а авиация ударила

«В промышленных предприятиях находятся склады с боекомплектом и расположение личного состава, то есть пункты временной дислокации врага. Опять же, мы бьем по объектам энергетики, которые снабжают военные объекты. Под землей всегда теплее, поэтому для ВСУ подземные укрытия — это и защита, и возможность более-менее согреться», — отметил Гагин.