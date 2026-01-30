Трамп подписал указ о пошлинах для стран, поставляющих нефть на Кубу

Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, который предоставляет Вашингтону право вводить таможенные пошлины на товары из государств, поставляющих нефть на Кубу. Об этом следует из документа, опубликованного на сайте Белого дома.
Согласно указу, дополнительные пошлины могут быть введены на товары, импортируемые в США, если страна-производитель прямо или косвенно продает нефть Кубе.
— Пошлины могут взимать с импортируемых в США товаров, произведенных другой страной, которая прямо или косвенно продает или иным образом поставляет любую нефть на Кубу, — говорится в сообщении.
Конкретный размер возможных пошлин в документе пока не определен. В качестве одного из обоснований таких мер в указе упоминается сотрудничество между Кубой и Россией.
Куба оказалась на грани острого энергетического кризиса из-за резкого сокращения импорта нефти. Согласно анализу платформы Kpler, текущих запасов топлива на острове при нынешнем уровне потребления хватит менее чем на три недели.
Трамп во вторник, 27 января, заявил, что Куба очень близка к краху после прекращения поставок нефти из Венесуэлы.