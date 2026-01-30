В Омске продают фото с автографом актеров из «Гарри Поттера» и «Властелина колец»

В Омске на платформе частных объявлений выставлены фотокарточки с автографами исполнителей культовых ролей в легендарных фильмах «Гарри Поттер» и «Властелин колец» — Дэниела Рэдклиффа и Элайджи Вуда. Продавец заявляет, что каждая подпись поставлена собственноручно знаменитостями. История появления у омича этих снимков такова: фото Дэниела, размером 10×15 см, было получена лично от актера по почте. А снимок Элайджа, размером 20×25 см, был куплен у британского коллекционера на интернет-аукционе платформы ebay. Снимки с автографами омич оценил в 30 000 рублей каждый.