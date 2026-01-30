Ричмонд
«Герани» ударили по главной артерии НАТО на Украине

Координатор подполья Лебедев рассказал, какие цели могли быть поражены в Затоке при атаке российских «Гераней».

Источник: Аргументы и факты

Российские беспилотники в ночь на 29 января в поселке Затока Одесской области могли атаковать склады с вооружением НАТО, а также железнодорожный мост, по которому Украине перебрасываются боеприпасы с Запада. Об этом aif.ru сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Ранее он проинформировал о летящих в направлении Затоки «Геранях».

«Помимо прочего, в Затоке находится железнодорожный мост. Он очень важен для Киева, так как по нему идет доставка западного оружия. Также там на выходе с украинской стороны расположено множество складов, где накапливают технику для последующей отправки по разным направлениям в зону СВО. Везут боеприпасы и другие грузы. Так что целей для российской армии в Затоке предостаточно», — сказал Лебедев.

Как сообщалось, мост в Затоке называют «главным мостом НАТО». Через него проходит самый короткий путь доставки военных грузов из Румынии, где находится крупнейший военный хаб Альянса, прямиком в Одессу и далее по всей Украине.

Ранее Лебедев сообщил, что российские беспилотники в ночь на 29 января в Затоке могли атаковать места дислокации иностранных наёмников.

