«Герани» ударили по главной артерии НАТО на Украине

«Помимо прочего, в Затоке находится железнодорожный мост. Он очень важен для Киева, так как по нему идет доставка западного оружия. Также там на выходе с украинской стороны расположено множество складов, где накапливают технику для последующей отправки по разным направлениям в зону СВО. Везут боеприпасы и другие грузы. Так что целей для российской армии в Затоке предостаточно», — сказал Лебедев.