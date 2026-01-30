В Иркутской области выросло число отравлений спиртным и наркотиками за год

В 2025 году в Иркутской области зарегистрировано 2841 случай острых отравлений химическими веществами. Как сообщили КП-Иркутск в региональном Управлении Роспотребнадзора, это на 9,4% больше, чем годом ранее. Чаще всего люди травились спиртным (706 случаев), лекарствами (625 случаев) и наркотиками (449 случаев).
— Отравления наркотическими веществами выросли почти в два раза по сравнению с 2024 годом. Также увеличилось число отравлений алкоголем (на 4%) и лекарствами (на 5,4%). При этом отравления другими веществами, например, угарным газом, немного снизились, — говорится в сообщении ведомства.
Алкогольные отравления в большинстве случаев (90,5%) связаны с употреблением высоких доз чистого этилового спирта. Роспотребнадзор предупреждает, что употребление больших доз спиртного, суррогатов, сомнительных жидкостей и лекарств без назначения врача смертельно опасно.
