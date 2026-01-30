Россиян призвали срочно поменять карты Visa и Mastercard: в чем причина

Банковские карты Visa и Mastercard становятся более уязвимыми к мошенническим атакам, и их следует заменить. Об этом заявила доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили в интервью «Прайм».
Срок действия сертификатов безопасности этих карт истек 1 января 2025 года. Они отвечали за шифрование данных. Это делает карты более подверженными риску.
«Это не означает, что картой нельзя оплатить покупки. Главным образом встает вопрос безопасности. Именно поэтому банки рекомендуют заменить карты. Длительное их использование увеличивает риск кражи данных», — сказала финансист.
Несмотря на отсутствие жестких сроков от Центробанка, Валишвили рекомендовала заменить карты как можно скорее.
Ранее KP.RU писал, что в России мошенники начали звонить в банки, выдавая себя за владельцев карт и заявляя о потере телефона. В ответ на это сотрудники банков блокируют карты, а злоумышленники используют ситуацию для оказания давления на жертву.