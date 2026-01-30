Ричмонд
-6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителей России в феврале ждут трехдневные выходные в честь 23 Февраля

В следующем месяце россиян ждут трехдневные выходные, приуроченные ко Дню защитника Отечества. Праздничный период продлится с 21 по 23 февраля включительно. Об этом рассказал доцент кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

В следующем месяце россиян ждут трехдневные выходные, приуроченные ко Дню защитника Отечества. Праздничный период продлится с 21 по 23 февраля включительно. Об этом рассказал доцент кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

— Жителей России в феврале ждут выходные на три дня с 21 по 23 февраля, — сообщил Балынин в беседе с РИА Новости.

В России 23 февраля празднуется День защитника Отечества, который признан днем воинской славы страны.

Ранее группа депутатов ЛДПР во главе с лидером фракции Леонидом Слуцким подготовила законопроект, предусматривающий исключение выходных дней из расчета продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска. По мнению создателей инициативы, это позволит сотрудникам не терять часть отпускных дней и полноценно отдыхать. «Вечерняя Москва» спросила у эксперта, на что это повлияет.

В 2026 году россиян ожидает семь укороченных рабочих недель, которые связаны с праздничными днями. Как россияне будут отдыхать в 2026 году и когда выгоднее всего брать отпуск — в материале «Вечерней Москвы».

Узнать больше по теме
Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) в 2025 году: идеология, программа и роль в современной политике
ЛДПР — одна из старейших и самых известных оппозиционных партий страны. В 2025 году Либерально-демократическая партия России продолжает активно участвовать в политической жизни России, продвигая свои принципы и выдвигая кандидатов на выборы различного уровня.
Читать дальше