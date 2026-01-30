Жителей России в феврале ждут трехдневные выходные в честь 23 Февраля

В следующем месяце россиян ждут трехдневные выходные, приуроченные ко Дню защитника Отечества. Праздничный период продлится с 21 по 23 февраля включительно. Об этом рассказал доцент кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
— Жителей России в феврале ждут выходные на три дня с 21 по 23 февраля, — сообщил Балынин в беседе с РИА Новости.
В России 23 февраля празднуется День защитника Отечества, который признан днем воинской славы страны.
Ранее группа депутатов ЛДПР во главе с лидером фракции Леонидом Слуцким подготовила законопроект, предусматривающий исключение выходных дней из расчета продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска. По мнению создателей инициативы, это позволит сотрудникам не терять часть отпускных дней и полноценно отдыхать. «Вечерняя Москва» спросила у эксперта, на что это повлияет.
В 2026 году россиян ожидает семь укороченных рабочих недель, которые связаны с праздничными днями. Как россияне будут отдыхать в 2026 году и когда выгоднее всего брать отпуск — в материале «Вечерней Москвы».