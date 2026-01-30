Минпромторг: в РФ есть новые разработки для восстановления зрения

ПЯТИГОРСК, 30 января. /ТАСС/. Российские разработчики создали технологии, которые позволят слепым и людям с травмами глаз снова видеть. Об этом в интервью ТАСС сообщила замминистра промышленности и торговли РФ Екатерина Приезжева.
«Сейчас есть новые разработки, которые позволят слепым и людям с большими травмами глаз начать видеть», — сказала она.
Замглавы Минпромторга пояснила, что технология работает через нейростимуляцию. «Формируются образы, которые позволяют понять человеку, который не видит, какого рода преграды или объекты перед ним находятся», — уточнила она.
Говоря о других разработках, Приезжева рассказала о впервые проведенной в декабре прошлого года операции по остеоинтеграции. «Это когда в ампутированную часть ставится имплант. То есть мы уходим от технологии, которая применяется сегодня, это технология гильз, и вместо гильзы как раз остеоинтеграция позволит не травмировать мягкие ткани», — объяснила она.