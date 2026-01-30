Минпромторг: в РФ есть новые разработки для восстановления зрения

Говоря о других разработках, Приезжева рассказала о впервые проведенной в декабре прошлого года операции по остеоинтеграции. «Это когда в ампутированную часть ставится имплант. То есть мы уходим от технологии, которая применяется сегодня, это технология гильз, и вместо гильзы как раз остеоинтеграция позволит не травмировать мягкие ткани», — объяснила она.