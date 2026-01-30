Шоплифтинг становится субкультурой среди несовершеннолетних воров

По оценке эксперта, раньше такими кражами занимались в основном малочисленные подростковые группы из неблагополучных семей. Для них это был источник адреналина, еды или небольшого дохода: украденные сигареты или продукты часто шли на перепродажу. Однако сейчас ситуация изменилась.
«Современная цифровизация позволяет подросткам объединяться в сообщества через чаты и блоги. Туда вступают ребята из разных городов, делятся опытом, фотографиями с “трофеями”, устраивают соревнования, кто украдёт больше», — рассказала специалист.
Психолог предупреждает о серьёзной угрозе, исходящей от таких сообществ: вовлечённые в них подростки становятся более уязвимыми и легко попадают в другие деструктивные течения.
Ранее в Коломне задержали рецидивиста, укравшего более 20 пачек масла в магазине. Во время планового патрулирования экипаж обратил внимание на мужчину, внешность которого соответствовала полученной ранее ориентировке. В ходе проверки было установлено, что несколькими днями ранее этот гражданин похитил из супермаркета 21 пачку сливочного масла, спрятав товар в карманы своей куртки и брюк, после чего ушёл, не произведя оплаты.
