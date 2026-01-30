Трамп ввел режим чрезвычайного положения в США: в чем причина

Президент США Дональд Трамп объявил в стране режим ЧП из-за якобы угрозы национальной безопасности со стороны Кубы.
«Я, Дональд Трамп… признаю, что ситуация с Кубой представляет собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединённых Штатов…», — говорится в тексте указа президента США.
Трамп утверждает, что обстановка вокруг Кубы угрожает национальной безопасности и внешней политике США.
В качестве меры в рамках ЧП Трамп предложил ввести дополнительные импортные пошлины. Они могут коснуться товаров из стран, которые осуществляют прямые или косвенные поставки нефти на Кубу.
Трамп назвал это «адвалорными пошлинами». Они взимаются как определенный процент от цены товара, пересекающего таможенную границу.
Ранее американский глава заявил, что Куба больше не будет получать венесуэльскую нефть и финансовые средства. На это президент Кубы Мигель Диас-Канель ответил решительным заявлением о готовности сопротивляться давлению США «до последней капли крови».
Кроме этого, Трамп намерен ввести полномасштабную морскую блокаду Кубы с целью прекращения поставок нефти на остров.
Накануне Трамп высказал прогноз относительно будущего Кубы. По оценке президента США, Кубе грозит падение правительства и коллапс экономики.
Трамп связал возможное ухудшение положения Кубы с тем, что она больше не получает финансовой помощи и нефти от Венесуэлы.
Однако на этом угрозы американского президента не прекратились. Он также сообщил, что у Кубы большие проблемы, а судьба страны «висит на волоске».
По словам Трампа, у Вашингтона якобы не осталось иных рычагов давления на Кубу, кроме прямого военного вмешательства. Он открыто предупредил о возможности эскалации вплоть до вторжения, тем самым поставив под вопрос целостность кубинского государства.
При этом в МИД России прокомментировали возможную блокаду Кубы со стороны США. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, информация о планах США блокировать Кубу вызывает тревогу после событий в Венесуэле.