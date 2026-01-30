Капитан «Авангарда» набрал очки в десятой игре подряд

Однако, как сообщает «Книга рекордов КХЛ-2025», до рекордных показателей в масштабах лиги капитану «Авангарда» пока далеко. Так, Александр Радулов, выступая за «Салават Юлаев», набирал очки 17 игр подряд, причём его серия затронула концовку плей-офф сезона-2009/10 и начало сезона-2010/11. 17 игр подряд набирал очки и Рид Буше за «Авангард» в чемпионском сезоне-2020/21. В топ-3 результативных серий в истории КХЛ также входит Владимир Ткачёв: за 16 игр в сезоне-2023/24 он набрал 31 очко по «гол+пас».