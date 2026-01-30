Доцент Валишвили заявила о необходимости замены карт Visa и Mastercard

А ранее юрист Александр Хаминский рассказал, что при осуществлении переводов с карты на карту в банковских приложениях пользователям стоит крайне внимательно относиться к заполнению поля для комментария. Неосторожные формулировки могут стать причиной блокировки операции или даже всего счёта. Специалист рекомендует по возможности вообще воздерживаться от заполнения этого поля, чтобы избежать ненужных вопросов со стороны банка.