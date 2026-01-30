Доцент Валишвили заявила о необходимости замены карт Visa и Mastercard

С 1 января 2025 года сертификаты, обеспечивавшие шифрование платежей, больше не действуют. Теперь проверка одноразового кода при оплате невозможна. Валишвили уточнила, что пользоваться картой можно, но это повышает риск кражи данных. Чем дольше используется старая карта, тем выше вероятность компрометации.
Банк России не установил точных сроков замены, однако специалист советует обновить карты заранее.
А ранее юрист Александр Хаминский рассказал, что при осуществлении переводов с карты на карту в банковских приложениях пользователям стоит крайне внимательно относиться к заполнению поля для комментария. Неосторожные формулировки могут стать причиной блокировки операции или даже всего счёта. Специалист рекомендует по возможности вообще воздерживаться от заполнения этого поля, чтобы избежать ненужных вопросов со стороны банка.
Самое важное о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — в разделе «Общество» на Life.ru.