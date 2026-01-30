Ричмонд
Mash: Правительственный самолет Ирана прилетел в Москву

В московский аэропорт Внуково приземлился правительственный самолет Ирана в условиях нарастания сообщений о возможных точечных ударах США по целям в стране. О прибытии лайнера стало известно в пятницу, 30 января.

По предварительным данным, на борту может находиться президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан.

Тем временем, американские самолеты, которые были задействованы в операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро, направляются на Ближний Восток, передает Telegram-канал Mash.

29 января источники The New York Times в Белом доме сообщил, что президент США Дональд Трамп может принять решение о нанесении удара по Ирану в ближайшие 48 часов. Отмечается, что Вашингтон усилил давление на Тегеран и рассматривает силовой вариант, если Иран откажется от сделки по ядерной программе.

26 января в СМИ появилась информация о том, что Вашингтон планирует нанести «точечные удары» по чиновникам и командирам Ирана, которые могут быть причастны к убийствам протестующих.

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи также опроверг публикации СМИ, в которых утверждалось о 30 тысячах погибших во время протестов в стране 8 и 9 января.

