Mash: Правительственный самолет Ирана прилетел в Москву

29 января источники The New York Times в Белом доме сообщил, что президент США Дональд Трамп может принять решение о нанесении удара по Ирану в ближайшие 48 часов. Отмечается, что Вашингтон усилил давление на Тегеран и рассматривает силовой вариант, если Иран откажется от сделки по ядерной программе.