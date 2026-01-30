Победа в небесной дуэли: русская ракета догнала и взорвала истребитель ВСУ

«Всё зависит от того, где это произошло. Если далеко от линии фронта, за 100 км и больше — это могли быть мощные ракеты, например, от С-300 или С-350 “Витязь”. Если ближе, в 30−60 км — тогда, возможно, комплексы “Бук” разных модификаций. А у самой линии — средства ближнего действия вроде “Панциря” или даже переносные ПЗРК», — отметил он.