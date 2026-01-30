Победа в небесной дуэли: русская ракета догнала и взорвала истребитель ВСУ

В Сети появилось видео с камеры на крыле украинского Су-25, зафиксировавшее момент поражения истребителя российской ракетой и его разрушение в небе Донбасса. Эти кадры прокомментировал aif.ru заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов.
«Штурмовик Су-25, или “Грач” это самолет советского производства. Машина хорошая, бронированная и мощная. Не каждый осколок или дрон может ее сбить в воздухе. Но ракеты — другое дело», — отметил военный эксперт.
Он объяснил, какие ракеты используются для уничтожения этого типа истребителей.
«Как правило, их бьют на догоне ракетами с тепловой головкой самонаведения (ТГС). Они идут по тепловому следу, целясь в выхлоп двигателя в хвостовой части», — сказал Попов.
Собеседник издания уточнил, что для уничтожения Су-25 используются разные типы ракет, в зависимости от того, на каком расстоянии находится цель.
«Всё зависит от того, где это произошло. Если далеко от линии фронта, за 100 км и больше — это могли быть мощные ракеты, например, от С-300 или С-350 “Витязь”. Если ближе, в 30−60 км — тогда, возможно, комплексы “Бук” разных модификаций. А у самой линии — средства ближнего действия вроде “Панциря” или даже переносные ПЗРК», — отметил он.
Как стало известно ранее, камера на крыле украинского Су-25 зафиксировала поражение, последующий взрыв и разрушение фюзеляжа. На кадрах можно увидеть, как после попадания ракеты происходит отрыв топливного бака и фюзеляж разрушается на части, крыло и кабина отделяются друг от друга. Пилот не успел катапультироваться и погиб, что было подтверждено украинскими властями.