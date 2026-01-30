Долиной грозят новые суды из-за конфискации еще двух квартир

«Долина может обратиться к латвийским адвокатам, посудиться в случае конфискации можно. Ведь долг образовался не в результате ее преднамеренных действий, а в результате действий госорганов, которые ввели против нее санкции. Я считаю, здесь есть основания для постановки вопроса в судах Латвии, даже в европейском суде можно поставить вопрос о том, что человек из-за действий властей может незаконно лишиться своего имущества», — отметил Аграновский.