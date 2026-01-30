Долиной грозят новые суды из-за конфискации еще двух квартир

Новые законы в Латвии, вступившие в силу с января, могут лишить Ларису Долину ее недвижимости в стране из-за долгов, которые копятся по коммуналке из-за невозможности их оплатить из-за санкций. Адвокат, специалист по международному праву Дмитрий Аграновский в разговоре с aif.ru оценил перспективы сохранить жилье за Долиной.
Напомним, у Ларисы Долиной в Латвии имеется несколько объектов недвижимости. Две квартиры стоимостью около 96 млн рублей находятся в элитном жилом комплексе Amber Rezidence в Юрмале, в курортном районе Дзинтари. Кроме того, она владеет двумя участками земли в Латвии.
«Долина может обратиться к латвийским адвокатам, посудиться в случае конфискации можно. Ведь долг образовался не в результате ее преднамеренных действий, а в результате действий госорганов, которые ввели против нее санкции. Я считаю, здесь есть основания для постановки вопроса в судах Латвии, даже в европейском суде можно поставить вопрос о том, что человек из-за действий властей может незаконно лишиться своего имущества», — отметил Аграновский.
Адвокат подчеркнул, что дело относится к подсудности латвийского суда.
«Можно пожаловаться в местную прокуратуру. Она же наверняка у них надзирает за законностью решений», — добавил он.
Ранее сообщалось, что Долину могут обязать выплатить около 8 млн руб. за привлечение приставов к ее выселению из квартиры в Хамовниках в Москве.