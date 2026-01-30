С оружием на Киев: дезертиры ВСУ готовы возглавить протесты на Украине

Дезертиры могут взять в руки оружие и направиться в Киев с протестующими против отключений тепла и света, заявил aif.ru экс-депутат Верховной рады, член совета движения «Другая Украина» Владимир Олейник.
Накануне жители жилого массива Троещина в Киеве перекрыли дорогу в знак протеста против отключения отопления в домах. До этого протесты проходили в Кривом Роге, Хмельницком, Днепропетровске и Одессе.
«Думаю, появятся желающие, а их много, в том числе дезертиры, взять оружие и двинуться в сторону Киева или своего населенного пункта. Холод и голод заставят их действовать», — сказал Олейник.
Зеленский, по мнению экс-нардепа, неадекватно реагирует на ситуацию с отключениями электроэнергии и отопления.
«Вместо того, чтобы с Кличко вместе заниматься Киевом, Зеленским с ним уже четыре года не разговаривает. Все об этом знают… На Украине только стоит поднять тему власти, там такая нецензурная речь начинается у людей. Особенно раздражают заявления Елены Зеленской, которая говорит, что украинцы готовы еще несколько лет потерпеть без тепла и света. А недавно советница секретаря Совета национальной безопасности и обороны заявила, что детей и внуков надо приучать жить без воды, тепла и канализации. Выяснилось, что ее дочь в Европе нормально живет. Поэтому всеобщий бунт обязательно будет», — подчеркнул Олейник.
Наиболее сложная ситуация с электроснабжением сохраняется в Киеве, без света остаются 610 тысяч абонентов, признал первый вице-премьер — министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.