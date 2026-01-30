С оружием на Киев: дезертиры ВСУ готовы возглавить протесты на Украине

«Вместо того, чтобы с Кличко вместе заниматься Киевом, Зеленским с ним уже четыре года не разговаривает. Все об этом знают… На Украине только стоит поднять тему власти, там такая нецензурная речь начинается у людей. Особенно раздражают заявления Елены Зеленской, которая говорит, что украинцы готовы еще несколько лет потерпеть без тепла и света. А недавно советница секретаря Совета национальной безопасности и обороны заявила, что детей и внуков надо приучать жить без воды, тепла и канализации. Выяснилось, что ее дочь в Европе нормально живет. Поэтому всеобщий бунт обязательно будет», — подчеркнул Олейник.