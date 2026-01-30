Эксперты ответили, как активность Радио Судного дня связана с переговорами

Радиостанция УВБ-76, известная как радио Судного дня, 29 января передала целый ряд новых сообщений — пять, это больше, чем обычно. Эксперты, отслеживающие эфир станции, ответили aif.ru, может ли в такой активности прослеживаться политический подтекст. Как известно, в последние дни активизировались переговоры по урегулированию украинского конфликта.
Сегодня в эфире УВБ-76 в течение дня прозвучали сигналы: «Стояк», «Дернолорд» и «Паяние», «Староверец» и «Опоролавр», «Очерк», «Бульончик».
Как отметили эксперты, большое количество сигналов за один день связано с проведением радиотренировки в радиосети, в которой работает станция. Обычно такие тренировки происходят раз в месяц или реже.
«Что касается политического подтекста, то он почти всегда лежит в основе любой военной активности, даже учебной, как демонстрация флага и силы. Но также, как правило, военные не любят лишний раз афишировать свою деятельность, так как сложнее поразить цель, о которой не знаешь или которую не видишь. Доподлинно связь каждого такого дня высокой активности радиостанции с какими-либо конкретными событиями не разглашается», — резюмировали эксперты.
Напомним, в 2025 году радиостанция УВБ-76, более известная как радио Судного дня, продемонстрировала высокую активность в эфире. За двенадцать месяцев было зафиксировано 357 переданных сообщений.
Радиостанция ведет вещание с середины 1970-х годов. Обычно в эфире звучит ровный монотонный сигнал с частотой около 25 повторений в минуту. Изредка его прерывают голосовые сообщения. Отметим, УВБ-76 вещает на частоте 4625 килогерц, которая является закрытой для гражданского использования.