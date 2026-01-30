Эксперты ответили, как активность Радио Судного дня связана с переговорами

«Что касается политического подтекста, то он почти всегда лежит в основе любой военной активности, даже учебной, как демонстрация флага и силы. Но также, как правило, военные не любят лишний раз афишировать свою деятельность, так как сложнее поразить цель, о которой не знаешь или которую не видишь. Доподлинно связь каждого такого дня высокой активности радиостанции с какими-либо конкретными событиями не разглашается», — резюмировали эксперты.