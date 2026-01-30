В России назвали причину массовой подделки отечественных товаров

Кроме этого, министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут накануне заявила, что РФ сохранила за собой I место в мире по поставкам пшеницы в 2025 году. В это же время она уточнила, что экспортный потенциал страны оценивается в 55 млн тонн в 2026 году.