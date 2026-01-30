В России назвали причину массовой подделки отечественных товаров

Подделка российских товаров в других странах — это показатель их популярности и уважения к ним. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.
«Если подделывают, значит, уважают, потому что подделывать всякую ерунду нет смысла, только то, что пользуется спросом», — рассказал Титов в беседе с РИА Новости.
При этом эксперт добавил, что меры противодействия подделкам также требуют взвешенного подхода.
Согласно данным опроса KP.RU, 63% опрошенных россиян перешли на аналоги РФ после ухода западных брендов.
Кроме этого, министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут накануне заявила, что РФ сохранила за собой I место в мире по поставкам пшеницы в 2025 году. В это же время она уточнила, что экспортный потенциал страны оценивается в 55 млн тонн в 2026 году.