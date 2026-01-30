Ричмонд
Четырнадцать специальностей в Омской области остаются очень дефицитными

Работодателям региона трудно найти врачей, дворников, агентов по недвижимости и поваров.

Источник: Комсомольская правда

Аналитики сайта по поиску работу hh.ru выявили четырнадцать наиболее дефицитных специальностей региона. Оказалось, что острую проблему омские работодатели испытывают при поиске врачей, дворников, агентов по недвижимости и поваров.

Четырнадцать специальностей остаются в Омской области в зоне дефицита: врачи (1 резюме на вакансию), дворники (1,4), агенты по недвижимости (1,6), электромонтажники, повара (по 2,2), главные врачи (2,6), слесари (3), токари, фармацевты-провизоры (по 3,1), маляры, зоотехники (по 3,3), курьеры (3,4), автослесари (3,7), сварщики (3,9). Также аналитики уточнили о десяти самых востребованных на омском рынке труда в регионе специалистов. На данный момент работу с легкостью могут найти продавцы-консультанты, продавцы-кассиры, водители, менеджеры по продажам, курьеры, разнорабочие, повара, электромонтажники, врачи, машинисты и слесари.