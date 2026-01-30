Ричмонд
В Госдуме назвали причину изъятия квартиры у спортсменки Дарьи Клишиной

У прыгуньи Клишной изъяли квартиру в Твери, которую ранее ей выделила администрация региона. Ситуацию прокомментировала депутат Журова.

Источник: Аргументы и факты

Проживающая в США российская прыгунья в длину Дарья Клишина пожаловалась, что в прошлом году ее выписали из квартиры в Твери, а недвижимость изъяли. Ситуацию прокомментировала aif.ru олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова.

«Тут вопрос, в первую очередь, о том, на каких условиях давалась квартира. Когда молодому специалисту предоставляют жилье, то оговариваются условия, отработать какой-то срок, тогда квартира переходит в его собственность. Своего рода обременение. То есть, она наверняка подписывала определенные документы, обязательства. Квартиру эту дали в 2011 году, и она почти сразу же уехала в Америку. То есть за все эти годы она не выступала за Тверскую область, например, на спартакиаде, на чемпионате России. Поэтому квартиру, скорее всего, изъяли из-за того, что она не выполнила условия, на которых дали это жилье. Может быть, ещё какие-то нюансы есть, может быть, не платила коммуналку, это тоже надо выяснять», — объяснила парламентарий.

По мнению Журовой, Клишина сама понимает, почему квартира была изъята.

«Она, наверное, думаю, что сама тоже прекрасно понимает причины. И еще один очень важный вопрос: а собиралась ли она переехать в Тверскую область и жить в своей квартире или хотела её продать и забрать деньги?», — добавила олимпийская чемпионка.

Как стало известно ранее, российская прыгунья в длину Дарья Клишина в интервью журналисту Виктору Кравченко сообщила о том, что ее выписали из квартиры в Твери и передали жилье другому человеку. Спортсменка отметила, что ее предупреждали об условиях перевода жилья в собственность: «в случае участия в Олимпийских играх, медали на чемпионате мира или при выслуге лет». При этом Клишина заявила, что все, с кем она общалась, уверили ее, что «эта квартира в любом случае останется мне и можно не думать ни о каких мелочах».

