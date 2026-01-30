В Госдуме назвали причину изъятия квартиры у спортсменки Дарьи Клишиной

«Тут вопрос, в первую очередь, о том, на каких условиях давалась квартира. Когда молодому специалисту предоставляют жилье, то оговариваются условия, отработать какой-то срок, тогда квартира переходит в его собственность. Своего рода обременение. То есть, она наверняка подписывала определенные документы, обязательства. Квартиру эту дали в 2011 году, и она почти сразу же уехала в Америку. То есть за все эти годы она не выступала за Тверскую область, например, на спартакиаде, на чемпионате России. Поэтому квартиру, скорее всего, изъяли из-за того, что она не выполнила условия, на которых дали это жилье. Может быть, ещё какие-то нюансы есть, может быть, не платила коммуналку, это тоже надо выяснять», — объяснила парламентарий.