Во Владивостоке обновили уличное освещение для жителей нескольких улиц

Специалисты предприятия «Владсвет» из АО «ВПЭС» обновили уличное освещение сразу на нескольких улицах Владивостока, установив новые опоры и светильники.
Об окончании работ сообщила пресс-служба администрации Владивостока.
По данным мэрии, заменили три аварийные опоры по адресам: Котельникова, 26, Борисенко, 12 и Окатовая, 18. На улице Спортивной, 11, в Некрасовском переулке, 6, а также на улице Пестеля смонтировали 15 новых светильников, ещё 12 обновили на улице Адмирала Горшкова.
В администрации также уточняют, что после обращений горожан наладили работу уличного освещения на улицах Ватутина, Адмирала Кузнецова, 1-й Поселковой, Луговой, Мусонной, Рыбацкой, Харьковской, Сахалинской, Майора Филипова и Надибаидзе.
Чиновники напомнили, что в прошлом году сотрудники АО «ВПЭС» во Владивостоке обновили 2000 светодиодных светильников и установили 250 опор уличного освещения. Самые масштабные работы прошли на острове Русский, где заменили около четырёх километров электрического кабеля и подготовили фундаменты для 130 опор.
Фонари также поменяли на улицах Добровольского, 50 лет ВЛКСМ, Ладыгина, Русской, Энгельса, Крыгина, Верхнепортовой, Коммунаров, Можайской, Окатовой, Калинина, Бородинской, Чкалова, Фадеева, Сахалинской, Снеговой, Карьерной, Лермонтова, Посьетской, на Народном проспекте, 1-й Морской и на других городских территориях.