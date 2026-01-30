В Иркутске стартовал чемпионат России по конькобежному спорту

В Иркутске 29 января 2026 года стартовал чемпионат России по конькобежному спорту. Соревнования проходят в Ледовом дворце «Байкал» и продлятся два дня. В них принимают участие сильнейшие спортсмены страны, включая членов сборной из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинской, Нижегородской и других областей.
Иркутскую область представляют Ксения Горбунова, Николай Аникин и Даниил Алдошкин. Такие старты для местных конькобежцев — это не только возможность увидеть лучших, но и стимул для роста.
Спортсмены выявляют сильнейших в классическом многоборье на дистанциях от 500 до 10000 метров и в спринтерском многоборье (дважды по 500 и 1000 метров). Вход на трибуны для зрителей свободный. 30 января награждение победителей в спринтерском многоборье состоится в 12:35, а в классическом — в 18:00.
