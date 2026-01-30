Спасатели возобновили поиски семьи Усольцевых в Красноярском крае

Напомним, что пара Усольцевых вместе с пятилетней дочерью ушла в лесной поход 28 сентября и с тех пор не вернулась. Поиски продолжаются, и до сих пор не удается установить их местонахождение. В настоящее время рассматриваются различные версии происшествия.