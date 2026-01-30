Ричмонд
Спасатели возобновили поиски семьи Усольцевых в Красноярском крае

Спасатели по заявке правоохранителей выйдут на поиски семьи Усольцевых.

Источник: Комсомольская правда

Спасатели Красноярского края по заявке правоохранительных органов снова выйдут на поиски пропавшей семьи Усольцевых. Об этом сообщила краевая Служба спасения (КГКУ «Спасатель»).

«30 и 31 января спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда по заявке правоохранительных органов будут задействованы в повторных мероприятиях по поиску пропавшей семьи на территории д. Кутурчин Партизанского района», — говорится в сообщении.

Напомним, что пара Усольцевых вместе с пятилетней дочерью ушла в лесной поход 28 сентября и с тех пор не вернулась. Поиски продолжаются, и до сих пор не удается установить их местонахождение. В настоящее время рассматриваются различные версии происшествия.

Ранее KP.RU писал, что семья Усольцевых могла попасть в карстовую пещеру во время похода. Глава краевого СУ СКР Алексей Еремин уточнил, что в зоне поисков находятся три карстовые пещеры, две из которых уже были обследованы. Однако следов пропавших не обнаружено.