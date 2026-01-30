В Сенате США поддержали законопроект о санкциях против теневого флота

Комитет Сената США рекомендовал одобрить закон о санкциях против российского «теневого флота». Информация содержится в совместном заявлении председателя комитета Джима Риша и его заместителя от Демократической партии Джинн Шахин.
Как сообщается, законопроект уже получил одобрение комитета и будет вынесен на рассмотрение Сената США. Авторы инициативы связывают законопроект с попытками администрации Дональда Трампа урегулировать конфликт на Украине.
Законопроект о санкциях против «теневого флота» РФ был внесен главой комитета в сентябре 2025 года. Его соавторами стали сенатор Шахин и ряд других американских законодателей от обеих ведущих партий.
В свою очередь издание Daily Mail писало, что Британия может задействовать войска для захвата судов «теневого флота» РФ.
Позднее посол России в Лондоне Андрей Келин подчеркнул, что стремление Британии к перехвату судов могут привести к крайне серьезным последствиям, например, к закрытию отдельных районов для судоходства.