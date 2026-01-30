Генерал Попов: у Украины осталось всего четыре F-16

У украинских ВВС осталось четыре истребителя F-16, отметил в беседе с aif.ru заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов.
Всего, согласно данным из открытых источников, западные партнеры передали украине порядка 20 истребителей этого типа. Часть из них разбились из-за ошибок пилотов, были ликвидированы «дружественным» огнем. Часть истребителей уничтожены ударами ракет и дронов на украинских авиабазах, а часть — в воздухе.
«В последнее время остается четыре.рабочих F-16, то есть две пары, которые могут летать, дежурят в системе ПВО против наших крылатых ракет, против самолетов. Также на них отрабатывают практические полеты, то есть продолжают учиться украинские летчики. И две машины в ремонте находятся», — отметил Попов.
Ранее в Сети появились кадры уничтожения украинского самолета Су-25 в небе над ДНР.