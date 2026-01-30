Более 6 тысяч мест в колледжах Новосибирска оказались под угрозой закрытия

Проект нового закона предполагает значительное сокращение числа платных мест, особенно в колледжах при университетах, чтобы стимулировать подготовку рабочих кадров в рамках инициативы «Профессионалитет». Это связано с острой нехваткой квалифицированных работников в реальном секторе экономики, которая составляет около 1,5 миллиона человек.