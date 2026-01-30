Ричмонд
Более 6 тысяч мест в колледжах Новосибирска оказались под угрозой закрытия

Это делается, чтобы стимулировать подготовку рабочих кадров в рамках инициативы «Профессионалитет».

Источник: НДН.ИНФО

В Государственной думе обсуждают возможность ограничить количество платных мест на некоторых гуманитарных и экономических направлениях среднего профессионального образования, распространив на колледжи правила, действующие для вузов. Среди направлений, которые могут измениться, выделяются экономика, юриспруденция, менеджмент, реклама и психология, сообщает издание Atas.Info.

В приёмной комиссии колледжа университета экономики и управления заверили, что учебная программа не будет изменена, по крайней мере, на данный момент. Все выпускники востребованы, поэтому нет причин для беспокойства.

Представители Новосибирского городского открытого колледжа считают, что ограничения, вероятно, затронут в основном государственные образовательные учреждения. В Новосибирске сегодня работает 41 колледж, предлагающий 6 172 платных места, причём самые дорогие из них связаны с государственными вузами.

Проект нового закона предполагает значительное сокращение числа платных мест, особенно в колледжах при университетах, чтобы стимулировать подготовку рабочих кадров в рамках инициативы «Профессионалитет». Это связано с острой нехваткой квалифицированных работников в реальном секторе экономики, которая составляет около 1,5 миллиона человек.

Также планируется ввести строгие условия для перевода выпускников колледжей в вузы без сдачи единого государственного экзамена, разрешив поступление только на близкие по профилю специальности.

Ирина Абанкина, профессор РАНХиГС, отметила риск оттока молодых россиян в зарубежные учебные заведения в условиях ограничений на отечественное образование. Рассмотрение законопроекта запланировано до завершения весенней сессии Госдумы в марте-апреле 2026 года.

Татьяна Картавых