В Омске на Масленицу испекут рекордные 2026 тыквенных оладий

Мероприятие приурочено к статусу Омска как Культурной столицы России 2026 года.

Источник: Аргументы и факты

В Омске 21 февраля на площади у ДК им. Часницкого (Крутая Горка) состоится масленичное гуляние «БЛИН КРУТОгорский», в рамках которого будет установлен общероссийский гастрономический рекорд. Мероприятие приурочено к статусу Омска как Культурной столицы России 2026 года.

Официальный представитель Гастрономической книги рекордов России Юлия Литвиненко зафиксирует приготовление 2026 тыквенных оладий. Процесс будет открытым, а ведущий будет объявлять промежуточные результаты.

Идея установки рекорда родилась для объединения жителей в рамках Года единства народов России и празднования нового статуса города. Акция подчеркнет традиции масленичной недели.

Завершится событие массовым хороводом с участием артистов в народных костюмах и всех гостей праздника.

Напомним, Масленичная неделя в этом году начнётся 16 февраля.