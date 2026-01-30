В Омске на Масленицу испекут рекордные 2026 тыквенных оладий

В Омске 21 февраля на площади у ДК им. Часницкого (Крутая Горка) состоится масленичное гуляние «БЛИН КРУТОгорский», в рамках которого будет установлен общероссийский гастрономический рекорд. Мероприятие приурочено к статусу Омска как Культурной столицы России 2026 года.
Официальный представитель Гастрономической книги рекордов России Юлия Литвиненко зафиксирует приготовление 2026 тыквенных оладий. Процесс будет открытым, а ведущий будет объявлять промежуточные результаты.
Идея установки рекорда родилась для объединения жителей в рамках Года единства народов России и празднования нового статуса города. Акция подчеркнет традиции масленичной недели.
Завершится событие массовым хороводом с участием артистов в народных костюмах и всех гостей праздника.
Напомним, Масленичная неделя в этом году начнётся 16 февраля.