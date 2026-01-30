В Омске на Масленицу испекут рекордные 2026 тыквенных оладий

В Омске 21 февраля на площади у ДК им. Часницкого (Крутая Горка) состоится масленичное гуляние «БЛИН КРУТОгорский», в рамках которого будет установлен общероссийский гастрономический рекорд. Мероприятие приурочено к статусу Омска как Культурной столицы России 2026 года.