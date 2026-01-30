В Омске популярному маршруту добавили шесть автобусов

В департаменте транспорта Омска в четверг, 29 января 2026 года, сообщили об увеличении количества автобусов на автобусном маршруте № 346 «Ул. 1-я Красной Звезды — ул. 50 лет Октября», он едет из Советского округа в Ленинский.
Отмечается, что индивидуальному предпринимателю Владиславу Оськину были выданы транспортные карты для организации пассажирских перевозок. В ближайшие полгода, до середины июля, перевозчик будет выпускать на линию шесть автобусов среднего класса.
Таким образом, число автобусов на маршруте составит 20 единиц, как и было раньше. Уточняется, что это временная мера для поддержания стабильной работы популярного у омичей маршрута.
«Параллельно по маршруту будет разыгран открытый конкурс, победитель которого получит возможность обслуживать пассажиров этого направления в течение следующих пяти лет», — добавили в омском дептрансе.
Перевозки по маршруту также осуществляет ИП Михаил Локотков, выпуская 14 единиц транспорта.
Напомним, маршрут лишился шести автобусов на основании свидетельства о смерти перевозчика Александра Макарова от 19 января 2026 года.
Добавим, ранее также сообщалось, что после смерти Александра Макарова сменился перевозчик на маршруте № 100 «Ул. Малиновского — с. Ребровка».