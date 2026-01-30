В Омске популярному маршруту добавили шесть автобусов

В департаменте транспорта Омска в четверг, 29 января 2026 года, сообщили об увеличении количества автобусов на автобусном маршруте № 346 «Ул. 1-я Красной Звезды — ул. 50 лет Октября», он едет из Советского округа в Ленинский.