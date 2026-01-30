Российские туристы в Таиланде нашли змею, застрявшую в шланге стиральной машины

Отдых российских туристов в Таиланде омрачил необычный инцидент: в ванной комнате их жилья они обнаружили змею, застрявшую в шланге стиральной машины.
Причиной поисков стал странный трупный запах, который пара почувствовала в санузле. Осмотрев технику, туристы выяснили, что сливной шланг стиральной машины выведен не в канализацию, а прямо на улицу. Именно в этом шланге и застряла рептилия, которая, предположительно, заползла туда, спасаясь от шума соседней стройки. Змея не смогла выбраться обратно и, несмотря на работу стирального агрегата, оставалась в ловушке, что и стало причиной ее смерти, а впоследствии и причиной неприятного запаха, передает Telegram-канал Baza.
16 января огромный ковровый питон, длина которого составила около трех метров, заполз к австралийке в постель, когда та спала, и лег на место, где обычно отдыхает одна из ее собак. Девушка хотела погладить пса, когда внезапно вместо шерсти почувствовала под рукой нечто скользкое и гладкое.
В ноябре королевская кобра, укус которой может привести к параличу и смерти, заползла в отель к российским туристам в Таиланде. Как рассказали отдыхающие, они встретили ядовитую змею в четырехзвездочном отеле на Пхукете.