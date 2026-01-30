Российские туристы в Таиланде нашли змею, застрявшую в шланге стиральной машины

Причиной поисков стал странный трупный запах, который пара почувствовала в санузле. Осмотрев технику, туристы выяснили, что сливной шланг стиральной машины выведен не в канализацию, а прямо на улицу. Именно в этом шланге и застряла рептилия, которая, предположительно, заползла туда, спасаясь от шума соседней стройки. Змея не смогла выбраться обратно и, несмотря на работу стирального агрегата, оставалась в ловушке, что и стало причиной ее смерти, а впоследствии и причиной неприятного запаха, передает Telegram-канал Baza.