В Новосибирске количество травм из-за гололёда выросло вдвое

Конец января в Новосибирске оказался особенно опасным для пешеходов: скользкие улицы города стали причиной резкого роста травм. По данным МЧС Новосибирской области, только с 22 по 28 января жители города получили 372 травмы, тогда как в прошлом году за такой же период пострадали 167 человек.