Ричмонд
-6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске количество травм из-за гололёда выросло вдвое

За неделю с 22 по 28 января пострадали 372 человека, почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Источник: Om1 Новосибирск

Конец января в Новосибирске оказался особенно опасным для пешеходов: скользкие улицы города стали причиной резкого роста травм. По данным МЧС Новосибирской области, только с 22 по 28 января жители города получили 372 травмы, тогда как в прошлом году за такой же период пострадали 167 человек.

Спасатели напоминают, что погода в регионе остаётся неустойчивой: осадки и гололёд сохраняются, поэтому повышается риск как для водителей, так и для пешеходов.

С начала года в области уже зафиксировано 80 дорожно-транспортных происшествий: пять человек погибли, 97 получили травмы, трое были спасены.

МЧС даёт простые рекомендации:

Для водителей:

снижайте скорость и держите безопасную дистанцию; избегайте резких манёвров; проверяйте работу фар и стеклоочистителей.

Для пешеходов:

выбирайте обувь с нескользящей подошвой; двигайтесь осторожно; пожилым людям использовать трости с противоскользящими наконечниками.

Если вы упали:

сгруппируйтесь, перекатитесь, чтобы смягчить удар; при травме сразу обращайтесь к врачу.

Также спасатели напоминают о риске падения сосулек и советуют держаться подальше от зданий.

«Избегай передвижения вблизи зданий из-за возможного падения сосулек. Береги себя», — предупреждают в МЧС.