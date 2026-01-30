В Новосибирске количество травм из-за гололёда выросло вдвое

Конец января в Новосибирске оказался особенно опасным для пешеходов: скользкие улицы города стали причиной резкого роста травм. По данным МЧС Новосибирской области, только с 22 по 28 января жители города получили 372 травмы, тогда как в прошлом году за такой же период пострадали 167 человек.
Спасатели напоминают, что погода в регионе остаётся неустойчивой: осадки и гололёд сохраняются, поэтому повышается риск как для водителей, так и для пешеходов.
С начала года в области уже зафиксировано 80 дорожно-транспортных происшествий: пять человек погибли, 97 получили травмы, трое были спасены.
МЧС даёт простые рекомендации:
Для водителей:
снижайте скорость и держите безопасную дистанцию; избегайте резких манёвров; проверяйте работу фар и стеклоочистителей.
Для пешеходов:
выбирайте обувь с нескользящей подошвой; двигайтесь осторожно; пожилым людям использовать трости с противоскользящими наконечниками.
Если вы упали:
сгруппируйтесь, перекатитесь, чтобы смягчить удар; при травме сразу обращайтесь к врачу.
Также спасатели напоминают о риске падения сосулек и советуют держаться подальше от зданий.
«Избегай передвижения вблизи зданий из-за возможного падения сосулек. Береги себя», — предупреждают в МЧС.