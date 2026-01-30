Новосибирцев призвали соблюдать экологические нормы в гаражах

Минприроды Новосибирской области предупредило жителей и организации о соблюдении экологических норм при использовании гаражей возле жилых домов. Основная причина жалоб — отопление печами и твердотопливными котлами на дровах или угле, которое загрязняет воздух.
Для предпринимателей и организаций, ведущих коммерческую деятельность в гаражах (ремонт, покраска, сварка), обязательны инвентаризация источников выбросов, разработка нормативов и постановка объекта на государственный учёт при негативном воздействии на окружающую среду.
Также важно правильно утилизировать отходы — масла, фильтры, аккумуляторы, шины. Соблюдение этих правил помогает уменьшить вред для воздуха и поддерживать экологию в жилых районах.