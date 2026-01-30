Арестован фигурант уголовного дела о хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево

«Фигурант находится в СИЗО. Ранее суд выносил решение о его заочном аресте», — говорится в сообщении.
Следствие не уточнило, где именно задержан фигурант и была ли проведена его экстрадиция в Россию. Ранее обвиняемые скрывались от правоохранителей после того, как получили доступ к протоколам допросов свидетелей.
По данным следствия, преступная группа выбирала жертвами участников СВО и похищала у них деньги, используя схему завышенных тарифов такси. На момент расследования за отказ платить потерпевшим угрожали физическим насилием. На текущий момент по делу арестованы более 40 человек, ущерб превышает четыре миллиона рублей.
Ранее сообщалось, что два фигуранта уголовного дела о хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево скрылись от следствия. Их исчезновение произошло после ноябрьских задержаний первых подозреваемых таксистов, причастных к схеме. Местонахождение беглецов оставалось неизвестным, велся активный розыск с целью их задержания и допроса.
